Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За 2025 год в Татарстане свою деятельность прекратили 28 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. Такую цифру на пресс-конференции озвучила первый заместитель министра экономики РТ – директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

«Общее количество субъектов МСП превысило 185 тыс. единиц. Численность занятых в МСП составила 928 тыс. человек. За 2025 год было зарегистрировано более 35 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе более 33 тыс. субъектов МСП. За данный период была прекращена деятельность 28 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей», – сказала она.

Кондратова озвучила причины закрытия. Чаще всего это происходит по собственному решению владельцев. Кроме того, компанию или ИП могут исключить из реестра по решению регистрирующего органа. Это происходит, если субъект фактически не ведет деятельность или если в документах выявляют недостоверные сведения. Также закрытие возможно в ходе работы по пресечению схем, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.