Минэкономики РТ: Продажа ряда продуктов с началом дачного сезона незначительно выросла

С началом дачного сезона продажа ряда продуктов в розницу незначительно выросла, однако запасов товаров в торговых сетях достаточно, сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на традиционном совещании в субботу в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Ситуация на продовольственном рынке республики стабильная. Фиксируется незначительный рост розничных продаж ряда продуктов, связанный с началом дачного сезона. Объем основных товаров в торговых сетях и распределительных центрах достаточен для удовлетворения спроса», – отметил Шагиахметов.

Материалы министерства экономики Татарстана

По словам министра, продовольственное обеспечение населения республики находится на постоянном контроле рабочей группы Оперативного штаба.