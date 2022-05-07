news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
7 мая 2022  15:25

Минэкономики РТ: Продажа ряда продуктов с началом дачного сезона незначительно выросла

news_top_970_100

С началом дачного сезона продажа ряда продуктов в розницу незначительно выросла, однако запасов товаров в торговых сетях достаточно, сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на традиционном совещании в субботу в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Ситуация на продовольственном рынке республики стабильная. Фиксируется незначительный рост розничных продаж ряда продуктов, связанный с началом дачного сезона. Объем основных товаров в торговых сетях и распределительных центрах достаточен для удовлетворения спроса», – отметил Шагиахметов.

 

Материалы министерства экономики Татарстана

По словам министра, продовольственное обеспечение населения республики находится на постоянном контроле рабочей группы Оперативного штаба.

 

#продукты питания
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100