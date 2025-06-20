Минэкономики РТ про инвестрейтинг: Объем инвестиций в основной капитал Татарстана растет

Лидерская позиция Татарстана подтверждается ежегодным ростом объема инвестиций и высокой предпринимательской активностью. Так, по итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал составил более 1,4 трлн рублей, обеспечив темп роста более 112%, сообщила пресс-служба Минэкономики РТ.

Еще один показатель, подтверждающий качество работы республиканских властей и оперативное и эффективное использование мер поддержки, направленных на расширение производств и реализацию новых инвестиционных проектов, – это увеличение субъектов предпринимательской деятельности. В настоящее время в республике зарегистрировано более 183 тыс. компаний. Численность занятых у МСП составила 641,5 тыс. человек. Бизнес Татарстана за 2024 и начало 2025 года получил финансовую поддержку на сумму свыше 100 млрд рублей.

«Ключевым конкурентным преимуществом Татарстана в привлечении инвестиций является скорость реализации предлагаемых решений, необходимых для успешного запуска инвестпроекта. Это касается инфраструктурного и ресурсного обеспечения, оперативности прохождения всех административных процедур», – сообщил министр экономики Мидхат Шагиахметов.

Так, для унификации и сокращения пути присоединения инвестиционных объектов к необходимой инженерной инфраструктуре в формате «одного окна» запущен «Единый кабинет согласований» (далее – ЕКС). Он охватывает такие виды ресурсов, как электроэнергия, газ, вода, водоотведение и тепло. К ЕКС подключены муниципальные образования, органы исполнительной власти, ресурсоснабжающие организации, строительные компании и операторы сотовой связи. Работа в ЕКС охватывает процедуры проектирования, строительства сетей, получения разрешительной документации.

Стимулированию частных инвестиций способствует высокоразвитая региональная инфраструктура – инвестиционные площадки, направленные на создание условий для ускоренного развития отдельных территорий и преференциальных условий ведения предпринимательской деятельности. В республике функционируют особые экономические зоны: промышленно-производственного типа «Алабуга» и технико-внедренческого типа «Иннополис». Объем осуществленных резидентами за время функционирования особых экономических зон инвестиций составил более 550 млрд рублей, на ОЭЗ трудятся 37 тыс. человек.

В Заинском районе РТ будет создана новая особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа — «Зеленая долина». Проект одобрен на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания и развития особых экономических зон, которое провел зампредседателя правительства РФ Александр Новак. Новая ОЭЗ разместится на территории площадью 16,5 гектара и станет третьей особой экономической зоной в регионе. На первом этапе предполагается формирование биотехнологического кластера по переработке лубяных культур. Планируется, что в рамках кластера будут работать шесть предприятий с общим объемом инвестиций свыше 15,3 млрд рублей. Также в республике созданы 5 территорий опережающего развития и более 100 промышленных парков.

Отметим, что Татарстан на протяжении 10 лет входит в тройку лидеров Рейтинга. Его методология позволяет оценить по 83 показателям различные направления управленческих инициатив: развитие институтов и инфраструктуры для поддержки бизнеса на любом из его этапов, корректность и полноту информации для инвесторов, кадровый потенциал уровень и скорость цифровизации в сфере предоставления госуслуг, совершенствование регуляторной среды, а также доступность и эффективность поддержки для бизнеса и другие направления.