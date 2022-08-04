Минэкономики РТ познакомит предпринимателей Татарстана с правовыми аспектами экспорта

В Центре поддержки экспорта Татарстана 12 августа пройдет семинар по теме «Правовые аспекты экспорта» для представителей малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

Эксперты расскажут бизнесменам об основных таможенных операциях: выбор таможенной процедуры, определение кода товарной номенклатуры и страны происхождения товара, расчет таможенной стоимости экспортируемой продукции, сбор разрешительных документов для последующего декларирования товаров, уплата таможенных платежей и пошлин.

Также предпринимателей познакомят с тонкостями взаимодействия с органами таможенного контроля для оформления вывозимых товаров и защитой прав экспортера от неправомерных решений или бездействия сотрудников таможенного ведомства.

Обучение будет проходить в казанском Доме предпринимателя (Петербургская, 58) в 10:00. Участие в семинаре бесплатное, по итогам обучения участникам будут вручены сертификаты о прохождении курса.

Это уже третий семинар, проводимый Центром поддержки экспорта. Всего обучающая программа включает в себя шесть частей, которые пройдут с июля по октябрь в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.