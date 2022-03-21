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Экономика
21 марта 2022  17:02
Александр Хевронин

Минэкономики РТ поможет предпринимателям-экспортерам с поиском новых рынков сбыта

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Министерство экономики Республики Татарстан поможет предпринимателям-экспортерам республики с поиском новых рынков сбыта в странах, не включенных в перечень недружественных государств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для этого предпринимателей Татарстана переориентируют на азиатские рынки, страны Латинской Америки, а также Белоруссию и Сербию. В этом году запланированы выставочно-ярмарочные мероприятия по различным направлениям деятельности на территории Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Армении, Египта, Индии, Омана, Иордании, Бразилии.

Экспортерам будет оказана помощь в поиске иностранных контрагентов, сопровождении экспортных сделок, подготовке коммерческих предложений. Помимо этого, для них запланированы обучающие программы, которые помогут адаптироваться к новым экономическим условиям. 

Для предпринимателей, использующих сырье и оборудование, ранее импортируемое из стран, присоединившихся к санкциям, подготовлена специальная программа для поиска альтернативных поставщиков.

#Минэкономики РТ #поддержка предпринимателей #Татарстан
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