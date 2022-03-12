Минэкономики РТ подготовило антикризисный пакет мер поддержки для предпринимателей

Министерство экономики в дополнение к федеральным мерам поддержки подготовило свой комплекс мер на уровне республики, сообщил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Важнейшей задачей для повышения устойчивости экономики является адаптация малого и среднего предпринимательства к новым условиям, сохранение количества и занятых в малом бизнесе и самозанятых граждан», – сообщил Шагиахметов.

Он напомнил, что в рамках федерального антикризисного пакета мер поддержки на текущей неделе был принят ряд нормативных документов по поддержке предпринимательства.

«В рамках антикризисного пакета на республиканском уровне с учетом потребностей бизнеса также подготовлен перечень мер поддержки», – сообщил министр.

По его словам, поддержка на уровне республики включает предоставление отсрочки по уплате основного долга по договорам микрозаймов на срок до 18 месяцев. В числе мер - субсидии самозанятым гражданам на закупку оборудования. Будут поддерживаться экспортно-ориентированных предприниматели в части поиска новых рынков в странах, не включенных в перечень недружественных государств.

Кроме того, продолжится развитие инфраструктуры промышленных парков с низкой заполняемостью инженерной и дорожной инфраструктурой.