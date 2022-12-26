Минэкономики РТ подарило шестерым детям из Татарстана новогоднюю поездку в Москву

В Татарстане подвели итоги благотворительной акции #мойбизнеспомогает для творчески одаренных детей из малообеспеченных и многодетных семей республики. Центр «Мой бизнес» и Министерство экономики РТ выбрали шестерых детей, которые Центр «Мой бизнес» и Министерство экономики РТ.

Акция проводится с целью поддержки творческого потенциала талантливых детей. принять участие в ней поддержки творческого потенциала талантливых детей жители республики.

Отбор участников среди воспитанников домов культуры и творческих центров, подходящих под категорию нуждающихся и наиболее активных, прошел в декабре. Его победители вместе с законным представителем поедут в Москву в составе организованной группы. Им будут бесплатно предоставлены перелеты, проживание и посещение Кремлевской елки.

Кроме того, отобранные участники выступили со своим номерами на сцене новогодней ярмарки самозанятых «Я и есть Татарстан» у стен казанского Кремля, где им торжественно вручил билеты в Москву замминистра экономики РТ Айрат Шамсиев.

Справка:

#МойбизнесПомогает – это благотворительное движение, организуемое Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой бизнес» по всей стране. Основная цель акции – приобщить бизнес к помощи нуждающихся граждан на региональном уровне. Благотворительным фондам, некоммерческим организациям, социально ответственному бизнесу, социальному волонтерству инициатива позволит помочь большему количеству людей.