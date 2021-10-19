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Ру Тат
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19 октября 2021  12:34

Минэкономики РТ опросит бизнесменов для подготовки мер поддержки из-за введения QR-кодов

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Министерство экономики Татарстана запустило опрос предпринимателей в связи с введением QR-кодов на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пройти опрос можно по ссылке. Результаты опроса анонимны и будут использоваться только в обобщенном виде.

«По итогам данного исследования будут отобраны наиболее проблемные и острые вопросы, стоящие перед бизнесом, для выработки обоюдных эффективных решений, также результаты помогут сформировать меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности, основанные на их реальных потребностях и пожеланиях», ­— подчеркнули в министерстве.

В Татарстане с 11 октября начали действовать новые Covid-ограничения. Без действующего QR-кода о прививке против коронавируса или перенесенном в течение последнего полугода Covid-19 запрещен вход в заведения общественного питания, фитнес-клубы, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины площадью больше 400 кв. метров.

#опрос #поддержка бизнеса #Коронавирус
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