Минэкономики РТ опросит бизнесменов для подготовки мер поддержки из-за введения QR-кодов

Министерство экономики Татарстана запустило опрос предпринимателей в связи с введением QR-кодов на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пройти опрос можно по ссылке. Результаты опроса анонимны и будут использоваться только в обобщенном виде.

«По итогам данного исследования будут отобраны наиболее проблемные и острые вопросы, стоящие перед бизнесом, для выработки обоюдных эффективных решений, также результаты помогут сформировать меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности, основанные на их реальных потребностях и пожеланиях», ­— подчеркнули в министерстве.

В Татарстане с 11 октября начали действовать новые Covid-ограничения. Без действующего QR-кода о прививке против коронавируса или перенесенном в течение последнего полугода Covid-19 запрещен вход в заведения общественного питания, фитнес-клубы, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины площадью больше 400 кв. метров.