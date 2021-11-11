Минэкономики РТ: Однопроцентный микрозаем могут получить предприниматели из 20 отраслей

Министерство экономики Татарстана рассказало, как предприниматели могут получить микрозаем под 1% годовых – меру поддержки, разработанную специально для бизнесменов республики в условиях действия ограничений из-за распространения коронавируса.

Заявку можно подать с 1 ноября по 30 декабря в Фонде поддержки предпринимательства, также ее можно оформить онлайн на портале фасттрек.рф.

Сумма займа составит до 1 млн рублей и может быть предоставлена на любые обоснованные заемщиками цели, связанные с предпринимательской деятельностью, сроком до 2 лет. Льготная ставка действует при условии сохранения не менее 90% численности рабочих мест, иначе ставка будет равна 5,5%.

Получить финансовую поддержку могут те, чей бизнес попал под антиковидные ограничения и не охвачен федеральными мерами поддержки.

Микрозаем могут получить предприниматели сферы торговли, ИП не имеющие наемных работников и ведущие деятельность в сферах гостиничного бизнеса, организации развлечений, отдыха, спорта, а также представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные с марта по июль 2020 года.

Список отраслей торговли, которым доступен продукт:

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

47.4 Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах

47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах

47.7 Торговля розничная прочими товарами с специализированных магазинах

45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами, прочая

45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах;

45.19.3 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, прочая

45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Список отраслей для ИП без наемных сотрудников и МСП, зарегистрированных с марта по июль 2020, которым доступен продукт:

55 Гостиничный бизнес

56 Предоставление продуктов питания и напитков

59.14 Демонстрация кинофильмов

82.3 Организация конференций и выставок

86.90.4 Санаторно-курортные организации

90 Творчество в области искусства и организации развлечений

91.02 Музеи

91.04.1 Зоопарки

93 Спорт, отдых, развлечения

96.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность

Программа поддержки «Однопроцентный микрозаем» показала свою эффективность в 2020 году, когда началась пандемия.

Бизнесвумен Наталья Тараканова владеет фирмой «Геоприбор» с 2008 года, компания поставляет геодезическое оборудование. Во время пандемии ей, как и многим другим бизнесменам пришлось не просто – упали продажи, предприятия были закрыты. Решить часть проблем помогла республиканская мера поддержки - однопроцентный микрозаем. На полученную в 2020 году сумму в 1 млн рублей она смогла принять участие в тендере и закупить оборудование.

«Предприниматели знают, что по условиям тендера заказчик оплачивает закупку в течение 30-60 дней, для этого сначала необходимо это оборудование купить и поставить, на покупку оборудования мы и направили полученные деньги, что впоследствии помогло получить прибыль. Нам, владельцам бизнеса, деньги всегда нужны, по 100% предоплате почти никто не работает, поэтому меры поддержки – это для нас помощь в любом случае», - сообщила предпринимательница.

Директор фирмы «Еврознак-Казань» Марат Асадуллин занимается производством дорожных знаков, монтажом оборудования. Благодаря однопроцентному микрозайму от Минэкономики, смог закупить оборудование под действующий контракт.

«Если бы не эта помощь, то контракт пришлось бы расторгнуть, потому что оборотных средств не хватало, нужно было свои средства вкладывать. В результате мы смогли выполнить контракт, получить прибыль, сохранить рабочие места для сотрудников. Платеж небольшой, комфортный», - рассказал предприниматель.

Получить консультацию всем действующим в республике мерам поддержки бизнеса можно по телефону: 8 (843) 524-90-90.