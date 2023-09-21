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Минэкономики РТ: Один рубль вложенный в НИОКР, дает пять рублей выручки
Складывающаяся сегодня международная обстановка дает стимул для активного развития российского научно-технологического потенциала. Об этом заявил руководитель ЦНТИ Минэкономики РТ Арсен Савва на круглом столе «Оценка перспективности проектов НИОКР с использованием инструментов патентной аналитики», организованном ведомством в рамках форума Kazan Digital Week.
«Известно, что один рубль, вложенный в НИОКР, дает пять рублей выручки через пять лет. По доле затрат на НИОКР в валовом региональном продукте республиканский показатель вырос с 1,5% в 2018 году до 1,9% в 2021 году. [Стоит] задача довести этот показатель до 3% в 2030 году», — заметил Савва.
По его словам, эффективное управление программами НИОКР представляет собой ключ и к технологическому суверенитету, и к динамичному экономическому развитию.
«Примечательно, что президентским указом от 2022 года в России объявлено Десятилетие науки и технологий. Следующий год объявлен Годом научно-технологического развития в Республике Татарстан», — добавил Савва.
По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в стране реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Сегодня у России есть научные достижения, уникальные исследователи, создающие прорывные технологии новой эпохи, накоплен первый опыт их практического применения», — убежден глава государства.
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