Минэкономики РТ объявило о приеме заявок на субсидии сервисам доставки еды и готовых блюд

Министерство экономики Татарстана субсидирует затраты по оплате услуг сервисов доставки продуктов питания и еды. Об этом на традиционном брифинге в Доме Правительства РТ сообщил глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«Прием заявок на получение поддержки начнется с 11 июня», — сообщил докладчик.

Субсидирование входит в пакет мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. В первую очередь поддержка оказывается предпринимателям, занятым в реальном секторе экономики.

По словам спикера, в период пандемии высокую востребованность продемонстрировали две программы — субсидирование процентной ставки по действующим кредитам бизнеса и 100% субсидирование затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания и еды.

«В текущем году принято решение продлить реализацию программы. Субъекты МСП могут рассчитывать на компенсацию затрат, связанных с оплатой услуг и комиссии доставки за период с 1 октября 2020 года по 30 ноября 2021 года. Ввиду востребованности программы также значительно увеличен ее бюджет до 42 млн рублей», — заявил он. В прошлом году эта цифра составляла 28 млн рублей.

Для получения субсидии необходимо иметь договор на размещение товаров, услуг на сервисах с доставкой продуктов питания и еды, аккредитованных Министерством экономики РТ — Яндекс.Еда и Деливери Клаб.