Минэкономики РТ объяснило рост цен на овощи и фрукты в Татарстане

Рост цен на плодовоовощную продукцию в Татарстане объясняется климатическими условиями, высоким спросом на мировом рынке и ростом себестоимости овощей и фруктов. Об этом сообщил сегодня заместитель министра экономики РТ — начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов на брифинге в Казани.

«Да, действительно, рост цен на плодовоовощную продукцию наблюдается. Здесь несколько причин: это засушливое, жаркое лето и рано наступавшая холодная осень, рост себестоимости и цен на транспортировку. Для нивелирования ситуации проводятся меры. По республике проводятся сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, организовано субсидирование социально значимых позиций. Кроме того, принимаются меры и на федеральном уровне. В ходе проверки цен на плодовоовощную продукцию сговора УФАС по РТ не обнаружила», — заметил замминистра, отвечая на вопросы журналистов.

В Татарстане для мониторинга ценовой ситуации создана рабочая группа. Все социально значимые потребительские товары и услуги закреплены за ответственными министерствами и ведомствами.

«Мы регулярно получаем от органов статистики показатель индекса потребительских цен по группам товаров. Если по какой-то группе темп роста цен выше среднего роста цен по субъекту, то ответственные министерства и ведомства совместно с прокуратурой и УФАС по РТ отрабатывают всю цепочку ценообразования», — пояснил Амирханов.