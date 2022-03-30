Минэкономики РТ: Наша задача, чтобы системообразующие предприятия не останавливали работу

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов призвал системообразующие предприятия активно использовать федеральные антикризисные меры поддержки.

«Сегодня на уровне России приняты решения по системообразующим предприятиям. Есть соответствующие кредиты. Уже активно работают предприятия, которые входят в Минпром России», – сказал Шагиахметов.

По его словам, к настоящему времени определены лимиты по кредитам для сельского хозяйства, кроме этого есть решения по поддержке в части субсидий и гарантий.

«Наши предприятия с соответствующими федеральными министерствами такую работу уже проводят. Наша задача, чтобы наши системообразующие предприятия не останавливали работу», — отметил Шагиахметов.

Всего в федеральном перечне 44 системообразующих предприятия из Татарстана.

Господдержка системообразующих предприятий – это федеральная антикризисная мера поддержки в условиях санкций. Программы поддержки доступны для предприятий, включенных в федеральный перечень.