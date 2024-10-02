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Экономика 2 октября 2024 20:59

Минэкономики РТ: На рынке появилось около 30 новых продуктов по шариату

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Объем сделок в рамках исламских финансов в Татарстане вырос в два раза. На рынке появилось около 30 новых продуктов, соответствующих требованиям шариата. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Эксперимент по партнерским (исламским) финансам стартовал в сентябре 2023 года и рассчитан на два года. «После принятия год назад федерального закона о проведении эксперимента по исламским финансам со стороны бизнеса и населения возрос интерес к таким инструментам и продуктам. Выпущено более 17 тыс. дебетовых карт», рассказал глава Минэкономики.

По его словам, в реестре Банка России числятся 24 организации, которые участвуют в эксперименте по партнерскому финансированию. Из них 17 представлены в Татарстане.

При обсуждении проекта бюджета парламентарии смогли высказать свои предложения и замечания. Так, депутат Эдуард Шарафиев обратил внимание на невысокий уровень зарплаты государственных служащих. «У них очень низкие зарплаты, они отстают от той инфляции, которая есть в стране», подчеркнул он.

Парламентарий заметил, что не увеличиваются средства, направляемые на софинансирование самообложения граждан. «Заложено 1,3 млрд рублей. И тоже с каждым годом нет никакой индексации этой суммы. Значит, возможности этой программы будут сокращаться. Очень хорошая программа, и поэтому нужно увеличивать ее финансовые объемы», заявил он.

Шарафиев добавил, что по разделу «Национальная оборона» предусмотрены средства на обеспечение мобилизационной подготовки. «Здесь есть увеличение, но менее чем на 10%. Мы что с вами забыли, в какое время живем?» обратился он к собравшимся.

Снижение финансирования в проекте бюджета депутат увидел и в разделе ЖКХ. «К 2027 году прогнозные объемы расходов существенно сокращаются. Мы что к этому году обеспечим качественным жильем и услугами ЖКХ наше население? Уверен, что мы не справимся с этими задачами, будут новые вызовы, поэтому сокращать финансирование по этому разделу неправильно», сказал он.

Шарафиев также предложил предусмотреть меры поддержки учителей, ученики которых занимают призовые места на олимпиадах. «Сейчас вопрос отдан на откуп муниципалитетам. Но у каждого муниципалитета разные возможности, а учителя должны быть в равных условиях», подчеркнул он.

Кроме того, по его мнению, необходимо проанализировать расходы по разделу «Здравоохранение». «Здесь нужен комплексный анализ: готова ли наша система здравоохранения республики к моменту, когда закончится СВО, когда наши бойцы будут массово возвращаться. От тяжких условий службы у многих бойцов появятся или проявятся хронические заболевания. И мы уже сейчас должны быть к этому готовы», убежден он.

Председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин не согласился с утверждением, что в проекте бюджета есть снижение финансирования по этим разделам. «Вы, наверное, смотрите плановые цифры, а надо посмотреть фактические по итогам каждого года. Они не показывают снижение, они показывают рост», уточнил он.

В свою очередь заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Сергей Карпухин попросил депутатов и Правительство республики рассмотреть возможность сохранения пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения.

#бюджет рт
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