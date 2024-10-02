Минэкономики РТ: На рынке появилось около 30 новых продуктов по шариату

Объем сделок в рамках исламских финансов в Татарстане вырос в два раза. На рынке появилось около 30 новых продуктов, соответствующих требованиям шариата. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Эксперимент по партнерским (исламским) финансам стартовал в сентябре 2023 года и рассчитан на два года. «После принятия год назад федерального закона о проведении эксперимента по исламским финансам со стороны бизнеса и населения возрос интерес к таким инструментам и продуктам. Выпущено более 17 тыс. дебетовых карт», — рассказал глава Минэкономики.

По его словам, в реестре Банка России числятся 24 организации, которые участвуют в эксперименте по партнерскому финансированию. Из них 17 представлены в Татарстане.

При обсуждении проекта бюджета парламентарии смогли высказать свои предложения и замечания. Так, депутат Эдуард Шарафиев обратил внимание на невысокий уровень зарплаты государственных служащих. «У них очень низкие зарплаты, они отстают от той инфляции, которая есть в стране», — подчеркнул он.

Парламентарий заметил, что не увеличиваются средства, направляемые на софинансирование самообложения граждан. «Заложено 1,3 млрд рублей. И тоже с каждым годом нет никакой индексации этой суммы. Значит, возможности этой программы будут сокращаться. Очень хорошая программа, и поэтому нужно увеличивать ее финансовые объемы», — заявил он.

Шарафиев добавил, что по разделу «Национальная оборона» предусмотрены средства на обеспечение мобилизационной подготовки. «Здесь есть увеличение, но менее чем на 10%. Мы что — с вами забыли, в какое время живем?» — обратился он к собравшимся.

Снижение финансирования в проекте бюджета депутат увидел и в разделе ЖКХ. «К 2027 году прогнозные объемы расходов существенно сокращаются. Мы что — к этому году обеспечим качественным жильем и услугами ЖКХ наше население? Уверен, что мы не справимся с этими задачами, будут новые вызовы, поэтому сокращать финансирование по этому разделу неправильно», — сказал он.

Шарафиев также предложил предусмотреть меры поддержки учителей, ученики которых занимают призовые места на олимпиадах. «Сейчас вопрос отдан на откуп муниципалитетам. Но у каждого муниципалитета разные возможности, а учителя должны быть в равных условиях», — подчеркнул он.

Кроме того, по его мнению, необходимо проанализировать расходы по разделу «Здравоохранение». «Здесь нужен комплексный анализ: готова ли наша система здравоохранения республики к моменту, когда закончится СВО, когда наши бойцы будут массово возвращаться. От тяжких условий службы у многих бойцов появятся или проявятся хронические заболевания. И мы уже сейчас должны быть к этому готовы», — убежден он.

Председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин не согласился с утверждением, что в проекте бюджета есть снижение финансирования по этим разделам. «Вы, наверное, смотрите плановые цифры, а надо посмотреть фактические по итогам каждого года. Они не показывают снижение, они показывают рост», — уточнил он.

В свою очередь заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Сергей Карпухин попросил депутатов и Правительство республики рассмотреть возможность сохранения пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения.