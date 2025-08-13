Минэкономики РТ на форуме «Бизнес Масштаб»: В республике 175 тыс. объектов МСП

В Татарстане более 175 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщила замминистра экономики республики Гульназ Исмагилова. Цифра прозвучала на форуме «Бизнес Масштаб» в Казани.

«На сегодняшний день в целом у нас предпринимательское сообщество динамично развивается: насчитывается более 175 тыс. субъектов предпринимательской деятельности по республике, это радует. Татарстан гордится своими предпринимателями, и ваши креативность, упорство помогают нам развивать экономику и удовлетворять потребности граждан в товарах и услугах», – обратилась замминистра к участникам форума.

«Бизнес Масштаб» проводится впервые Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан (АПМСБ РТ) при поддержке министерства экономики РТ, Общественной палаты РТ. Форум состоит из пленарного заседания и нескольких круглых столов. Как сказали «Татар-информу» в Ассоциации МСБ РТ, цель форума – не только поделиться с предпринимателями информацией о мерах поддержки, но и узнать о реальных проблемах, чтобы в дальнейшем помочь их решить.

«Чем меня привлек «Бизнес Масштаб»? Тем, что задача форума поставлена конкретно – услышать каждого, не упустить ни одно серьезное предложение, вовремя взять в работу, вовремя поправить то, что мешает работать. Вот это главные постулаты, и ради них сегодня такой сбор», – сказала на пленарном заседании председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Она также поблагодарила бизнес за поддержку участников спецоперации (СВО) и их близких. В разговоре с «Татар-информом» Валеева рассказала, что сейчас, например, предприниматели помогают детям участников СВО собраться к школе.

«Спасибо огромное тем, кто уделяет внимание не только себе, своему бизнесу, но и жизни всего общества. Я считаю, что такая активная позиция обязательно обернется в республике еще большими успехами малого, среднего предпринимательства. Сейчас это уже очевидно», – сказала Валеева на пленарной сессии.

Председатель Совета АПМСБ РТ Фарид Сафин сказал, что задача форума – выработать решения, которые поддержат малый и средний бизнес.

«Как сказал представитель Министерства экономики, у нас более 170 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Важно, чтобы мы не потеряли этих предпринимателей, а только наращивали. Порядка 40% нашего трудоспособного населения работает в малом и среднем бизнесе, это способствует устойчивому развитию экономики нашей республики», – резюмировал Сафин.