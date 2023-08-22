Минэкономики РТ: К 1 августа число проверок бизнеса снизилось в 1,3 раза год к году

Заместитель министра экономики РТ Гузель Насибуллина

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Сегодня необходимо обезопасить предпринимательскую активность от избыточного давления контрольных органов. Последние должны осуществлять профилактику, предупреждать бизнес о возможных нарушениях и содействовать их устранению, заявила заместитель министра экономики РТ Гузель Насибуллина в программе «Интервью» на телеканале «Россия 24».

По словам чиновницы, Министерство экономики Татарстана всегда работало вместе с органами контроля над снижением административных барьеров и созданием максимально благоприятных условий для предприятий республики. После введения моратория число проверок, проведенных региональными органами, на 1 августа 2023 года по сравнению аналогичным периодом 2022-го уменьшилось в 1,3 раза.

Теперь вместо плановых проверок многие контрольные органы совершают профилактические визиты. Такой визит предполагает профилактическую беседу по месту осуществления деятельности предпринимателя или по видеосвязи. Он не предусматривает ни наказаний, ни предписаний, а разъяснения носят рекомендательный характер.

В этом контексте Насибуллина призвала бизнесменов активно пользоваться этой возможностью и не отказываться от получения консультативной и методической помощи от органов контроля. В Татарстане такие региональные органы провели около 700 профилактических визитов.

Замминистра также оценила работу ресурса «Проверенный бизнес» (provbiz.ru). Это бесплатная цифровая платформа полезных знаний и сервисов в сфере контрольной (надзорной) деятельности. На ней собраны типовые нарушения, допускаемые предпринимателям, и способы их предотвращения, а также вопросы и ответы по взаимодействию бизнеса с контрольными (надзорными) органами.

Для подготовки к предстоящим проверкам на сайте размещены интерактивные опросники (чек-листы). Бизнесмен может заранее пройти опрос и выявить с помощью тестирования возможные ошибки.