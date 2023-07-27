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Минэкономики РТ: Эффективность подключения к сетям электроснабжения растет с каждым годом
Эффективность подключения к сетям электроснабжения в Татарстане растет с каждым годом, однако резервы по этому показателю остаются. Министерство экономики анализируют лучшие практики других регионов, чтобы внедрять их в республике, заявил замглавы ведомства Динар Шакиров на заседания коллегии Государственного комитета Татарстана по тарифам.
Он напомнил, что Татарстан занимает второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди регионов России. Замминистра отметил, что 12 из 67 показателей этого рейтинга оценивают скорость и процедуры технологического присоединения к инженерным сетям инфраструктуры.
По словам Шакирова, эффективность подключения к газопроводам и сетям водоснабжения в республике за прошедший год выросла, причем по всем показателям, но здесь также остается простор для дальнейшего развития.
Однако по водоотведению сроки, наоборот, увеличились. Тем не менее количество процедур и средний балл по оценке предпринимателей все равно выросли.
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