Минэкономики РТ: Доля убыточных предприятий держится на уровне 23%

В последние годы в Татарстане доля убыточных предприятий держится на уровне 22-23%. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета Государственного Совета республики по бюджету, налогам и финансам, на котором обсудили законопроект о бюджете РТ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

«Шесть-семь лет назад эта доля была на уровне 24-25%. Но нужно понимать, что не всегда убыточность предприятия связана с тем, что у него снижаются финансовые результаты. Ряд предприятий находятся в убытке из-за реализации инвестиционных проектов», — заявил представитель Минэкономики.

По словам Пелевина, все эти предприятия находятся под контролем. В частности, по рискам и платежеспособности еженедельно оцениваются более 400 предприятий. «При необходимости, в случае возникновения рисков, предприятие рассматривается на отраслевых балансовых комиссиях. И мы совместно с предприятием прорабатываем план мероприятий по улучшению ситуации», — подчеркнул первый замминистра экономики.

Он отметил, что в целом в условиях санкций и действующих ограничений предприятия и организации республики продолжают развитие своих производств, сохраняют инвестиционную активность, перестраивают логистику и рынки сбыта, реализуют проекты по импортозамещению.

Председатель комитета Леонид Якунин добавил, что бюджет Татарстана на 2025 год «остается программным, с уклоном на социальные первоочередные расходы». «Это наше преимущество. Практически 88% расходов запланированы на социальную сферу. Есть увеличение фонда оплаты труда на 174 млрд рублей в 2025 году», — сказал он.

Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин обратил внимание на изменения федерального законодательства, затрагивающие доходную и расходную части бюджета республики. «По доходам это в основном касается налога на прибыль, на доходы физлиц, упрощенной системы налогообложения. Изменения в части увеличения ставок по налогам не приведут к росту поступлений в консолидированный бюджет, так как все суммы прироста будут зачисляться только в федеральный бюджет», — уточнил он.

Глава Минфина заметил, что на рост расходов повлияют увеличение минимального размера оплаты труда, снижение софинансирования федеральных программ и национальных проектов из бюджета РФ.

Доходная часть консолидированного бюджета на 2025 год оценивается в объеме 512,1 млрд рублей, расходная — 525,6 млрд рублей, дефицит — 13,5 млрд рублей.

Доходы бюджета республики на 2025 год прогнозируются в сумме 425,5 млрд рублей, расходы — 439 млрд рублей, дефицит — 13,5 млрд рублей.

Объем доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год запланирован в размере 85,9 млрд рублей, на 2026 год — 91,7 млрд рублей, на 2027 год — 95,8 млрд рублей. Бюджет фонда на три года планируется бездефицитным.

Законопроект о бюджете республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов рассмотрен во всех парламентских комитетах и рекомендован для принятия Госсоветом РТ в первом чтении. Законопроект о бюджете ТФОМС также подготовлен к первому чтению.