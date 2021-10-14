Минэкономики РТ депутату: Бедных не становится больше, идет снижение

Законопроект о бюджете Татарстана на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрели на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению. Собравшиеся затронули темы заработной платы и доходов населения. Первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин заверил, что в республике «бедных не становится больше, идет снижение».

«В Татарстане 6,6% населения имеют денежные доходы ниже прожиточного минимума. По данному показателю республика один из лидеров. То есть ниже доля только примерно в трех субъектах Федерации. У всех остальных регионов доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума гораздо выше, чем в Татарстане», — рассказал докладчик.

Пелевин добавил, что у Правительства республики соответствующий показатель находится под контролем. «Это один из 20 показателей, по которым оцениваются субъекты РФ», – уточнил он.

По словам первого замминистра экономики, в Татарстане проводится большая работа по повышению денежных доходов населения. «В первую очередь за счет обеспечения роста заработной платы. В структуре денежных доходов населения 45% и выше составляет среднемесячная заработная плата», — подчеркнул он.

Докладчик сообщил, что за январь — август 2021 года зарплата выросла на 111,7%, реальный рост заработной платы составил 105,2%. «Но это не значит, что есть повод успокоиться, задача по обеспечению роста заработной платы и денежных доходов населения, снижения доли населения, имеющей доходы ниже прожиточного минимума, остается», – заявил он.

Депутат Госсовета РТ, член партии «Единая Россия» Николай Рыбушкин возразил докладчику. По его мнению, «бедных становится больше».

«Мы каждый год обсуждаем план социально-экономического развития. Каждый год у нас развитие на сколько-то процентов увеличивается. Но бедных становится всё больше и больше. В чем здесь дело, я не понимаю. Значит, что-то у нас в планировании не то. Цены растут. И это должны были предусмотреть в связи с засухой. А у нас опять это неожиданно, как ком. Мы всегда боремся с пожарами, мы не предупреждаем этого. Вы свои данные основываете на статистике, а Вы зайдите в магазин и посмотрите. И Вам сразу станет ясно — богаче стало наше население или беднее. Я говорю то, что вижу своими глазами, а не то, что в цифрах», — сказал он.

Парламентарий также отметил, что аграрии из-за жары и засухи оказались в трудном положении. «Они же кредиты брали. Как они будут все это выплачивать? Какую помощь мы им окажем?» — спросил он у представителя Минэкономики.

Пелевин ответил, что Фонд поддержки предпринимательства и Гарантийный фонд РТ для пострадавших от засухи ввели специальные меры поддержки. «При необходимости обращайтесь. Соответствующая программа действует. Все муниципалитеты о ней знают», — заключил он.

Доходы бюджета Татарстана на 2022 год прогнозируются в объеме 294,8 млрд рублей, расходы — 305,7 млрд рублей, дефицит должен составить 10,9 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы ФС РФ VIII созыва назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан. Глава государства попросил Правительство подготовить дополнительные предложения по мерам соцподдержки россиян.