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Ру Тат
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Экономика
12 ноября 2021  19:29

Минэкономики РТ: Данные переписи лягут в основу разработки национальных проектов

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Участие в переписи населения позволит жителям Татарстана внести свой вклад в социально-экономическое развитие республики и страны в целом, так как полученные данные лягут в основу разработки национальных проектов и социальных программ, сообщил заместитель министра экономики Республики Татарстан – руководитель Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Собранная информация поможет понять, сколько в каком районе надо построить детских садов, больниц, фельдшерских пунктов, библиотек, музеев, клубов, образовательных учреждений. Перепись завершается, но начинается новая, не менее важная работа – обработка данных, полученных в ходе переписи, и подведение итогов, которые позволят оценить демографические изменения за время, прошедшее с момента предыдущей переписи», – отметил Амирханов.

Он напомнил, что до завершения Всероссийской переписи осталось 3 дня. Замминистра призвал граждан, не успевших переписаться, проявить гражданскую позицию и принять участие в переписи.

Всероссийская перепись населения проходит в России с 15 октября по 14 ноября. Первые итоги переписи будут известны в начале 2022 года.

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