Минэкономики РТ будет держать на контроле вопросы участия предприятий в мерах поддержки

В Татарстане состоялось заседание республиканской рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Участники группы обсудили ситуацию с промышленным производством в январе 2023 года. Отраслевым министерствам и муниципалитетам поручено детально анализировать причины снижения промышленного производства в разрезе каждого предприятия.

Кроме того, ведомства и муниципальные структуры должны активизировать работу балансовых комиссий для оперативного и своевременного решения проблем компаний, а также нивелирования возможных рисков, максимально используя существующие федеральные меры поддержки.

Помимо этого, отмечается, что для недопущения роста задолженности по налогам и сборам властям следует совместно с предприятиями работать на опережение, оперативно реагировать на возможные проблемные вопросы, своевременно доводить информацию и готовить предложения для рассмотрения на заседаниях рабочей группы.

Требуется также держать на контроле участие предприятий в мерах поддержки, оперативно реагировать на возникающие при их получении вопросы, уверены участники совещания.

Ключевыми темами заседания также стали вопросы единого налогового счета, решения Сбербанка России для малого и микробизнеса, реализация национального проекта «Производительность труда» и медиаосвещение национальных проектов в Татарстане.

В 2023 году всем налогоплательщикам открыт единый налоговый счет (ЕНС). Представитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ ответила на стандартные вопросы, которые возникают в связи с введением новой системы.

На совещании также шла речь о том, что ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы предприятий играют программы льготного финансирования кредитных организаций. В частности, представитель отделения «Банк Татарстан» Сбербанка России проинформировал об актуальных мерах поддержки бизнеса.

Важным резервом в процессе обеспечения бесперебойной работы предприятий было названо повышение эффективности их деятельности, что достигается в том числе благодаря реализации национального проекта «Производительность труда» (как и другие нацпроекты, воплощается в жизнь с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина). О нацпроекте и ходе его реализации рассказал директор Центра энергоресурсоэффективных технологий РТ Марат Ахмеров.

Было сказано и о том, что одним из ключевых вопросов, находящихся на контроле у федерального центра, является освещение национальных проектов в медиа. Участники заседания согласились с необходимостью усилить работу по информационному обеспечению нацпроектов.

«Еще раз обращаю внимание: тема освещения национальных проектов является важной, поскольку чем меньше информации по данной теме, тем менее заметен для наших граждан результат реализации национальных проектов», — пояснила заместитель министра экономики РТ Гузель Насибуллина.