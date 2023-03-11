Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минэкономики РТ будет держать на контроле вопросы участия предприятий в мерах поддержки
В Татарстане состоялось заседание республиканской рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.
Участники группы обсудили ситуацию с промышленным производством в январе 2023 года. Отраслевым министерствам и муниципалитетам поручено детально анализировать причины снижения промышленного производства в разрезе каждого предприятия.
Кроме того, ведомства и муниципальные структуры должны активизировать работу балансовых комиссий для оперативного и своевременного решения проблем компаний, а также нивелирования возможных рисков, максимально используя существующие федеральные меры поддержки.
Помимо этого, отмечается, что для недопущения роста задолженности по налогам и сборам властям следует совместно с предприятиями работать на опережение, оперативно реагировать на возможные проблемные вопросы, своевременно доводить информацию и готовить предложения для рассмотрения на заседаниях рабочей группы.
Требуется также держать на контроле участие предприятий в мерах поддержки, оперативно реагировать на возникающие при их получении вопросы, уверены участники совещания.
Ключевыми темами заседания также стали вопросы единого налогового счета, решения Сбербанка России для малого и микробизнеса, реализация национального проекта «Производительность труда» и медиаосвещение национальных проектов в Татарстане.
В 2023 году всем налогоплательщикам открыт единый налоговый счет (ЕНС). Представитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ ответила на стандартные вопросы, которые возникают в связи с введением новой системы.
На совещании также шла речь о том, что ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы предприятий играют программы льготного финансирования кредитных организаций. В частности, представитель отделения «Банк Татарстан» Сбербанка России проинформировал об актуальных мерах поддержки бизнеса.
Важным резервом в процессе обеспечения бесперебойной работы предприятий было названо повышение эффективности их деятельности, что достигается в том числе благодаря реализации национального проекта «Производительность труда» (как и другие нацпроекты, воплощается в жизнь с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина). О нацпроекте и ходе его реализации рассказал директор Центра энергоресурсоэффективных технологий РТ Марат Ахмеров.
Было сказано и о том, что одним из ключевых вопросов, находящихся на контроле у федерального центра, является освещение национальных проектов в медиа. Участники заседания согласились с необходимостью усилить работу по информационному обеспечению нацпроектов.
«Еще раз обращаю внимание: тема освещения национальных проектов является важной, поскольку чем меньше информации по данной теме, тем менее заметен для наших граждан результат реализации национальных проектов», — пояснила заместитель министра экономики РТ Гузель Насибуллина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»