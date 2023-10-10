Минэкономики России назвало сферы, в которых упадет спрос на работников к 2030 году

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Минэкономразвития России прогнозирует, что к 2030 году больше всего сократится спрос на занятых в сельском хозяйстве (на 300 тыс. человек), в торговле (на 200 тыс.), в финансовой и страховой деятельности (на 100 тыс.), а также на специалистов в сфере недвижимости (на 100 тыс.). Об этом сообщает РБК.

В министерстве отметили, что состояние рынка труда будет определяться комплексом факторов, в том числе экономической ситуацией в стране, структурной перестройкой отраслей, демографией, цифровизацией и автоматизацией процессов в отраслях, и добавили, что для этого, в частности, предлагается продлить и расширить до 2030 года национальный проект «Производительность труда».

При этом профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отметил, в сельском хозяйстве не наблюдается тенденций к сокращению спроса на труд и вряд ли что-то кардинально изменится к 2030 году, даже на фоне автоматизации процессов.

«Если объемы сельскохозяйственной продукции будут расти, то и потребность в работниках будет возрастать, в том числе с учетом того, что из отрасли выбыло значительное количество людей для участия в специальной военной операции», — пояснил Сафонов.

С ним согласна и старший консультант практик «Агропромышленный комплекс» и «Пищевая промышленность» Kontakt InterSearch Russia Анастасия Вяликова. По ее словам, отток кадров из аграрного сектора ежегодно составляет около 7–9%, поэтому «спрос на сотрудников будет только расти». Развитие технологий и автоматизация не решат проблему кадрового голода в отрасли, считает она.

Минэкономразвития также назвало сферы, где ожидается увеличение спроса, — это обрабатывающая промышленность (на 500 тыс. рабочих мест), здравоохранение (на 400 тыс.), транспортировка и хранение (тоже на 400 тыс.), наука (на 300 тыс.) и сфера информационных технологий и связи (на 200 тыс).

Министр труда и социального развития РФ Антон Котяков в сентябре озвучивал иные оценки по ряду отраслей: рост потребности в кадрах на обрабатывающих производствах составит почти 800 тыс. рабочих мест, в здравоохранении и социальных услугах — 285 тыс., в наука и IT — 430 тыс. соответственно.

Ведомства прогнозируют ситуацию на рынке труда до 2030 года по поручению Президента Владимира Путина. Предполагается, что с 2024 года Кабмин начнет ежегодно готовить пятилетний прогноз по кадровым потребностям экономики.