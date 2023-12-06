Минэкономики предложило разработать льготы для бизнеса из-за высокой ставки ЦБ

Минэкономразвития выступили с идеей разработать механизм хеджирования (страхование) процентных рисков для бизнеса из-за высокой ключевой ставки Центробанка, пишет РБК. Интересно, что ранее в министерство обращались компании, у которых есть кредиты с плавающими ставками.

Минэкономразвития предложило компенсировать бизнесу разницу между фактическим значением ключевой ставки (15%) и неким базовым уровнем, определенным государством. В качестве источника финансирования предложили прибыль банков, которая по предварительным данным составит 3 трлн рублей в 2023 году.

При этом Минэкономразвития предлагает более высокие максимальные уровни ставки — до 7 и даже 9%, а также закрытие разницы в случае роста ключевой ставки.

Однако при обсуждении проекта возникли дискуссии по поводу перечня получателей таких льгот. Так, предлагалось ограничить получение льготы проектами, соответствующими таксономии технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

Согласно постановлению правительства РФ, приоритетными проектами являются сферы 13 направлений. Сюда входят: авиация, химическая промышленность, автомобилестроение, медицинская промышленность, фармацевтика, электроника и энергетика. К проектам структурной адаптации экономики причисляются проекты, направленные на создание или модернизацию инфраструктуры, позволяющей предоставлять услуги или переориентировать поставки российской продукции дружественным странам.