Минэкономики: Около 56% самозанятых в Татарстане являются экономически активными

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане экономически активными являются около 56% самозанятых, или 150 тыс. человек. Среднее значение по России составляет 62,5%. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете на 2024 год.

«Задача – обеспечить максимальное вовлечение самозанятых в реализуемые в рамках нацпроекта меры поддержки, вести адресную работу с ними по отражению своей деятельности в приложении “Мой налог”», – сказал глава Минэкономики.

Он обратил внимание на то, что самозанятые могут воспользоваться мерами поддержки только при отражении своей деятельности в этом приложении.

По словам Шагиахметова, необходимо продолжить проведение в районах республики ярмарок для самозанятых, чтобы они могли продавать на них свою продукцию.