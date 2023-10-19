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Минэкономики: Около 56% самозанятых в Татарстане являются экономически активными
В Татарстане экономически активными являются около 56% самозанятых, или 150 тыс. человек. Среднее значение по России составляет 62,5%. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете на 2024 год.
«Задача – обеспечить максимальное вовлечение самозанятых в реализуемые в рамках нацпроекта меры поддержки, вести адресную работу с ними по отражению своей деятельности в приложении “Мой налог”», – сказал глава Минэкономики.
Он обратил внимание на то, что самозанятые могут воспользоваться мерами поддержки только при отражении своей деятельности в этом приложении.
По словам Шагиахметова, необходимо продолжить проведение в районах республики ярмарок для самозанятых, чтобы они могли продавать на них свою продукцию.
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