Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минэкономики: Обсуждается продление эксперимента по исламскому финансированию
Обсуждается вопрос о продлении эксперимента по исламскому финансированию и присоединении к нему других регионов России. Об этом сообщил руководитель подразделения по партнерскому (исламскому) финансированию при Минэкономики РТ Руслан Халиуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Рынок еще формируется. И население, и организации только начинают разбираться, что такое партнерское финансирование. Очень много вопросов, много стереотипов. Банки должны посчитать, какая будет прибыль, какие расходы, где найдут специалистов. Идет формирование рынка», – сказал спикер.
По его мнению, для эффективной реализации эксперимента необходимо повысить доступность инструментов партнерского финансирования и обеспечить их развитие. «Необходимо также определенное выравнивание партнерских финансов», – добавил Халиуллин.
В августе прошлого года Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о проведении эксперимента по партнерскому финансированию в отдельных субъектах РФ.
Эксперимент проводится в Татарстане, Башкортостане, Дагестане Чечне с 1 сентября 2023 года. Сейчас он рассчитан до 1 сентября 2025 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»