Минэкономики: Обсуждается продление эксперимента по исламскому финансированию

Обсуждается вопрос о продлении эксперимента по исламскому финансированию и присоединении к нему других регионов России. Об этом сообщил руководитель подразделения по партнерскому (исламскому) финансированию при Минэкономики РТ Руслан Халиуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Рынок еще формируется. И население, и организации только начинают разбираться, что такое партнерское финансирование. Очень много вопросов, много стереотипов. Банки должны посчитать, какая будет прибыль, какие расходы, где найдут специалистов. Идет формирование рынка», – сказал спикер.

По его мнению, для эффективной реализации эксперимента необходимо повысить доступность инструментов партнерского финансирования и обеспечить их развитие. «Необходимо также определенное выравнивание партнерских финансов», – добавил Халиуллин.

В августе прошлого года Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о проведении эксперимента по партнерскому финансированию в отдельных субъектах РФ.

Эксперимент проводится в Татарстане, Башкортостане, Дагестане Чечне с 1 сентября 2023 года. Сейчас он рассчитан до 1 сентября 2025 года.