Общество 11 мая 2026 18:30

Минэкономики: безвизовый режим с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном могут ввести в ближайшее время

Минэкономики России сообщило о скором введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном, пишет «Ъ».

В ведомстве отметили, что активно прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с этими странами, и ожидается, что направления могут стать доступными без виз в ближайшее время.

В министерстве напомнили, что сейчас граждане России могут посещать без визы 86 стран мира, а в 38 государствах для россиян действует упрощенный порядок въезда.

#безвизовый режим #Малайзия #бахрейн
