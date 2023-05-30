Минэкологии РТ: Несмотря на рост ВРП, Татарстан сокращает вредные выбросы в атмосферу

В Татарстане за последние три года при росте валового регионального продукта (ВРП) сократились вредоносные выбросы в атмосферу на 1,4 %, утверждает глава Минэкологии РТ Александр Шадриков. Также в республике уменьшились объемы сброса загрязненных сточных вод на 16%, заявил он на брифинге в Кабмине РТ.

«По анализу изменений качества воздуха за прошедшие 30 лет цифры статистики таковы: при росте ВРП в 2,6 раза или на 32% в сопоставимых ценах выбросы сократились на 21,4 %, сбросы загрязненных сточных вод уменьшены на 63,6 %», — сказал он.

Многие предприятия республики взяли курс на открытость, Минэкологии РТ получает данные с девяти автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) предприятий, сообщил министр.

В зоне особого внимания экологов – качество атмосферного воздуха в районе Нижнекамского промышленного узла. Здесь сосредоточено 66 производственных предприятий, которые имеют 119 объектов негативного воздействия на окружающую среду. Функционирует более 5 тысяч источников выбросов в атмосферный воздух.