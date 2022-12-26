Минэкологии: За 50 лет с карты Татарстана исчезли более 3 тысяч озер и рек

Еще 50 лет назад в Татарстане насчитывалось более 36 тыс. водных объектов. За полвека более 3 тыс. из них высохли, сообщил в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Главной причиной исчезновения водоемов он назвал антропогенное воздействие.

«За 50 лет в регионе высохли более 3 тысяч водных объектов, они просто исчезли с карты нашей республики. Что же произошло? Сказалось в первую очередь антропогенное воздействие. Поэтому сейчас нам всем нужно объединиться для сохранения озер и рек», – сказал он.

Шадриков отметил, что вопросы экологической безопасности в сфере охраны водных объектов поднимались на заседании Совета безопасности с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова. На встрече главам муниципальных образований и предприятиям было поручено обратить особое внимание на работу очистных сооружений.