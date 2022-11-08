Минэкологии: За 30 лет уровень экопросвещения татарстанцев вырос с 7 до 34%

За 30 лет уровень экологического просвещения в Татарстане вырос с 7% до 34%. Об этом сообщил замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский на пресс-конференции в «Татар-информе».

«С момента создания Министерства экологии и природных ресурсов РТ уровень экологического просвещения республики шагает семимильными шагами. Если в 1992 году охват экологическим просвещением в регионе составлял 7% , то по итогам 2021 года это уже 33%, а в этом году эта цифра выросла до 34%», – сказал он.

Спикер напомнил, что 3 ноября вышел перечень поручений Президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с участниками молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край». Основной упор в документе сделан на развитие экологического просвещения на уровне страны.

«Это говорит о важности и значимости политики, которая ведется в нашей республике по развитию экологических движений. Отдельный акцент сделан на развитии юннатского и экологического движения среди студентов», – подчеркнул Тарнавский.

В республике с 2016 года проводится акция «Эковесна». Ее участниками становятся воспитанники детских садов и школ, предприятия и организации, муниципалитеты и просто семьи, неравнодушные к проблемам экологии. Активисты убирают мусор в городах и селах, на берегах рек, выходят на субботники, сажают деревья. Участниками экоакции в этом году стали 755 тыс. человек. Самые активные были поощрены премиями, дипломами и ценными подарками.

В результате проводимой работы в республике растет число семейных династий, неравнодушных к проблемам экологии. Кроме того, в регионе с 2014 года проводится ежегодный республиканский конкурс для школьников «Школьный экопатруль». Ребята сообщают о нелегальных свалках в специальном приложении. Если сообщения подтверждаются, школьники зарабатывают баллы. За прошлый год на конкурс было подано 3,2 тыс. заявок, что на 600 больше, чем годом ранее. В этом году итоги конкурса будут подведены 30 ноября.

Главным итоговым конкурсом этого года станет «Эколидер-2022», который пройдет 16 декабря в КРК «Пирамида». К участию в нем приглашаются предприятия и организации, детсады и школы, вузы, представители сельских поселений, СМИ. Заявки принимаются до 15 ноября.