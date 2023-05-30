520 кубов мусора собрали татарстанцы в ходе санитарного двухмесячника

Уже завтра, 31 мая, в Татарстане завершится санитарно-экологический двухмесячник. В уборке территорий от скопившегося мусора приняли участие около 700 тыс. человек, сообщил сегодня первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Губайдуллин на брифинге в Кабмине РТ.

«С 1 апреля по 31 мая в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ в республике проводился санитарно-экологический двухмесячник. Его поддержали все природоохранные ведомства и муниципальные районы. Всего в мероприятиях приняли участие почти 700 тысяч человек. Было задействовано более 18 тысяч единиц техники, на полигоны вывезено 520 тысяч кубометров отходов», — сказал он.

Помимо уборки, активная работа велась по озеленению республики, добавил Губайдуллин. По его данным, муниципалитеты высадили более 650 тыс. деревьев и кустарников.

Кроме того, во время двухмесячника активно проводились патрулирования территорий. Так, совместно с ГБУ «Безопасность дорожного движения» обследованы придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования. В ходе рейдов зафиксировано 69 нарушений. Также были проведены авиаоблеты, в ходе которых зафиксировано более 100 нарушений.