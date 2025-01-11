Минэкологии Татарстана запустило соцопрос

Татарстанцев призвали принять участие в социальном исследовании Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Это поможет повысить эффективность работы ведомства, сообщили в пресс-службе министерства.

Анонимный опрос включает 23 вопроса, которые позволят оценить уровень экологического просвещения населения, вовлеченность жителей в природоохранные мероприятия, а также восприятие экологической обстановки в регионе.

На заполнение анкеты участнику потребуется до 15 минут. Поделиться мнением могут все жители республики в возрасте от 16 лет до 26 января.

Пройти опрос можно по ссылке.

В ведомстве ответили, что главные цели опроса — совершенствование деятельности министерства и повышение эффективности просветительской работы соответствуют целям национального проекта «Экологическое благополучие».

В прошлый раз подобное исследование проводилось в 2022 году. Тогда в нем приняли участие более 6 тысяч пользователей.

Результаты показали, что 81% опрошенных интересовались проблемами экологии и экологической обстановкой в регионе, а 94% считали, что могут совершить действия, направленные на минимизацию вреда, наносимого окружающей среде.

Помимо этого, 88% респондентов одобряли деятельность экологических движений. В то же время частой причиной неучастия в экологических мероприятиях было отсутствие времени (50%) и отсутствие информации о проводимых мероприятиях (32%).

Из общего количества опрошенных в Министерство обращались 8% участников. Самыми частыми причинами обращений являлись свалки (40%), мусор на контейнерных площадках (33%), загрязнение водных объектов (25%) и качество воздуха (23%).

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.