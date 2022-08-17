Минэкологии Татарстана рассказало об исчезновении с карты более 3 тыс. озер

По результатам инвентаризации озер Татарстана, проведенной Институтом проблем экологии и недропользования Академии наук РТ, за последние 50 лет с карты республики исчезли 3133 озера. Такие данные привел сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на заседании Совета безопасности РТ.

«От качества воды зависит здоровье наших граждан. По результатам инвентаризации озер Татарстана, проведенной Институтом проблем экологии и недропользования Академии наук РТ, за последние 50 лет с карты исчезло 3133 озера. А значит, задача номер один — сберечь наши водные ресурсы для будущих поколений», — заявил руководитель Минэкологии.

В своем докладе министр обратил внимание на проблему диффузных стоков, некачественную работу очистных сооружений и другие вопросы. По его данным, в общей сложности в республике насчитывается более 36 тыс. водных объектов. Открытые водозаборы используют более 58% татарстанцев, включая жителей Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Иннополиса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал передать государству очистные сооружения нерадивых собственников. В частности, руководитель республики на заседании Совбеза РТ отметил, что вопросы экологии давно вышли за рамки личного благополучия граждан и определяют национальную безопасность государства.