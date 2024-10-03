Минэкологии Татарстана сообщило о нехватке IT-специалистов

Острая нехватка экологов, имеющих профильное образование и разбирающихся в IT, ощущается в Татарстане. Регион также нуждается в специалистах для работы в сфере охраны атмосферного воздуха и водных объектов. Об этом сообщил сегодня «Татар-информу» замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«В госсекторе востребованы отраслевые специалисты, которые имеют профильное образование. Это экологи, специалисты, которые занимаются охраной атмосферного воздуха и водных объектов. Хотелось бы иметь экологов, разбирающихся в цифровизации. Таких специалистов сейчас можно пересчитать по пальцам», - сказал он.

Тарнавский заметил, что цифровизация отрасли в последние годы становится приоритетным направлением, но вузы не готовят специалистов, разбирающихся одновременно в экологии и IT. Он считает, что экологическое просвещение необходимо вводить на федеральном уровне. На уровне региона такая работа уже ведется.

«Работа, проводимая молодежными экологическими объединениями, и экологические конкурсы помогают переориентировать молодежь. Мы стараемся объяснить, что экология востребована, привить экологическую культуру. В этом есть большая заслуга экологических объединений, которые работают со студентами, детсадами и школами. Конечно, молодые люди могут и не стать экологами, но, главное, чтобы в их головах было экологическое самосознание», - считает собеседник «Татар-информа».