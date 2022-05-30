Минэкологии Татарстана сообщило о ликвидации свалки ртутных ламп в поселке Султан-Ай

В казанском поселке Султан-Ай собственник земли оперативно ликвидировал несанкционированную свалку, получив предписание экологов. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Свалка была выявлена инспекторами после сообщения жителей в социальных сетях. Общая площадь загрязненного участка составила 30 кв. метров. Было выдано предостережение о ликвидации свалки собственнику участка», — сказано в сообщении.

Собственник земельного участка — ООО УК «Капитал Траст Инвест» — выполнил предостережение экологов. Свалка была ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Как сообщает компания, свалка образовалась по вине третьих лиц. В ее собственности находится значительное количество земельных участков в черте Казани и пригороде, оградить которые от нарушителей не представляется возможным. Специалисты компании регулярно выявляют стихийные свалки строительного мусора, спиленных деревьев, зимой — снега. Данную информацию они направляют в МВД, Госавтоинспекцию, Министерство экологии и природных ресурсов РТ.