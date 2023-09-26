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Минэкологии Татарстана рассказало, как просядет Волга в первую декаду октября
Согласно прогнозным расчетам, к 10 октября уровень Куйбышевского водохранилища в районе Казани понизится до отметки 50,2 метра. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии Татарстана.
«В связи с дефицитом водных ресурсов в период летней межени, обусловленным низкой приточностью в водохранилища Волжско-Камского каскада, величина расхода воды через гидроузел Куйбышевского водохранилища в течение всего летнего периода превышала величину притока, что привело к значительному относительно других лет снижению уровня водоема», — сообщили в ведомстве.
Указаниями Росводресурсов режим работы гидроузла Куйбышевского водохранилища до 10 октября установлен средним за период сбросным расходом 4,4 млн куб. метров в сутки.
«Благодаря установленному режиму интенсивность понижения уровня водохранилища замедлилась», — отметили в пресс-службе.
Нормальный подпорный уровень Куйбышевского водохранилища составляет 53 метра по Балтийской системе, а критической отметкой считается 49 метров. Согласно данным замеров на гидропосту в Верхнем Услоне, на сегодняшний день уровень воды в Волге составляет 50,4 метра.
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