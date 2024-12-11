Минэкологии Татарстана приглашает проверить знания, сдав «Зеленый зачет»

До 15 декабря текущего, 2024 года все желающие могут принять участие в первом этапе Всероссийского ежегодного конкурса оценки уровня экологической грамотности «Зеленый Зачет» в поддержку национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ключевые цели инициативы — популяризация тематики экологии и развитие устойчивого интереса к окружающей среде среди школьников и студентов, а также содействие профессиональной ориентации школьников.

Конкурс включает два этапа: отборочный в формате онлайн-тестирования и заключительный, олимпиадный. Первый этап проходит с 18 ноября по 15 декабря.

До 15 декабря каждому школьнику классов с 8-го по 11-й или студенту профильного направления подготовки предоставляется возможность попробовать свои силы и ответить на вопросы по биологии, химии, географии, экологии, разработанные специалистами Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева и Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе.

Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов, пройдут в очный этап, который будет организован в феврале 2025 года. Итоги проекта подведут в марте. На данный момент в «Зеленом зачете» уже приняли участие более 50 тыс. человек. Подробная информация о конкурсе содержится на официальном сайте «Зеленого зачета».

Организаторами мероприятия выступают Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева и Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2025 году стартуют обновленные нацпроекты.