В РТ на четверть снизились объемы вредных выбросов в атмосферу

На фоне устойчивого снижения общего объема вредных выбросов в атмосферу за 30 лет в Татарстане остаются «болевые точки». Экологи продолжают получать жалобы от жителей северной части Казани на качество атмосферного воздуха. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на коллегии в Казани.

«Статистика показывает устойчивое снижение общего объема выбросов в атмосферу. За 30 лет при росте ВРП в три раза в сопоставимых ценах снижение составило 24%.

Динамика есть, но есть и болевые точки. По-прежнему получаем жалобы от жителей северной части Казани на качество атмосферного воздуха. Эти обращения обоснованы», — сказал он.

По итогам мониторинга за 2024 год выявлено 1660 превышений, что составляет примерно 0,038 % от общего количества проведенных измерений по республике. В сравнении с прошлым годом этот показатель ухудшился практически в два раза.

«75% всех превышений зафиксировано на двух станциях – в Осиново и ЖК «Салават Купере». В 99 % - это превышения по сероводороду. Информация обо всех превышениях с перечнем возможных источников выбросов, определенных по сводной базе данных, направляется в Росприроднадзор для принятия мер реагирования, так как все эти источники – объекты федерального надзора. В прошлом году мы направили 97 таких писем», — пояснил Шадриков.

Одним из источников сероводорода стал полигон на ул. Химической. Еще в 2023 году руководство УК «ПЖКХ» сообщило о закрытии полигона в кратчайшие сроки и о подготовке совместно с исполкомом города документов на рекультивацию объекта с внедрением системы дегазации, напомнил министр.

«Коллеги, не рассчитывайте на федеральное финансирование. Объекты, где есть эксплуатирующие организации, не могут быть включены в федеральные проекты. Рекультивация — обязанность эксплуатирующей организации, в данном случае УК «ПЖКХ». Контроль - за Росприроднадзором», — подчеркнул Шадриков, обращаясь к представителям регоператора.

По его словам, несмотря на закрытие, объект по-прежнему вносит вклад в загрязнение воздуха в северной части Казани.

Он также отметил, что в связи с запуском новой карты полигона «Восточный» Росприроднадзору необходимо обеспечить строгий контроль за его эксплуатацией.