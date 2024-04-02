Минэкологии Татарстана открыло доступ к данным мониторинга за атмосферным воздухом

Много жалоб на качество атмосферного воздуха продолжает поступать к экологам Татарстана от жителей северной части Казани. В этом году по различным каналам связи были поданы 152 жалобы. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«В „Салават Купере“ работает одна автоматическая станции контроля. В конце прошлого года сеть мониторинга северной части Казани (где работают три станции — прим. Т-и) мы дополнили системой видеонаблюдения с тепловизором. В режиме онлайн видим все источники выбросов с крупных предприятий. Камеры с тепловизором настроены на фиксацию залповых выбросов», — сказал он.

В Минэкологии РТ разработана карта северной части города. На ней нанесены сведения о 245 объектах негативного воздействия, адреса, откуда поступают обращения граждан, места размещения автоматических станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА), места отбора проб ЦЛАТИ, а также места, где отбирают пробы инспекторы, которые выезжают по обращениям жителей в круглосуточном режиме.

«ЦЛАТИ осуществляет отбор проб на основе договора с полигоном УК „ПЖКХ“ в определенных точках и пока только в рабочее время. Надеюсь, что скоро эти лаборатории начнут работать круглосуточно, как и наши», — отметил Шадриков.

Спикер привел недавний пример, когда в марте по жалобам жителей инспекторы отобрали пробы воздуха в Авиастроительном районе Казани. Точку отбора выбрали с учетом направления ветра. По результатам исследования было выявлено превышение по сероводороду в 11 раз.

«Следует отметить, что северо-восточнее места отбора проб расположен полигон ТКО по улице Химической УК „ПЖКХ“. Все превышения мы передали в Росприроднадзор, ждем их выводов, и уже суд поставит точку и озвучит виновного в превышениях», — подчеркнул Шадриков.

По данным спикера, на сегодняшний день у УК «ПЖКХ» отсутствует согласованный план мероприятий по уменьшению выбросов на период неблагоприятных метеоусловий.

«Другие обязательства предприятием также не выполнены. Превышение подтвердили и автоматические станции контроля. Вся информация по данному факту направлена в Росприроднадзор для принятия мер реагирования», — подчеркнул министр.

В завершение выступления он сообщил, что теперь татарстанцы смогут получать оперативную информацию о данных с АСКЗА.

«Мы досрочно в тестовом режиме уже сегодня открываем доступ к подсистеме „Автоматические станции контроля загрязнения атмосферы“. Переходите по ссылке, выбираете слой АСКЗА, и в режиме реального времени вы можете увидеть результаты измерений. В будущем подключим и метеоданные в онлайн-режиме. Такая открытость и прозрачность наших данных — запрос населения. И это доверие жителей, которое мы ценим и которым мы дорожим», — подчеркнул Шадриков.

Кроме того, на брифинге было сказано, что Волжско-Камский Росприроднадзор в связи с большим количеством нарушений планирует внеплановые проверки в северной зоне Казани в этом году.