В Минэкологии Татарстана объяснили, почему мелеет Волга

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Уровень воды на Куйбышевском водохранилище за последние 3,5 недели просел на 78 см до отметки 50,48 метра по Балтийской системе. При этом критическим уровнем считается 49 метров. Причины обмеления Волги «Татар-информу» назвали в Минэкологии Татарстана.

«Приточность воды в водохранилище в августе была значительно ниже нормы. Среднесуточный сброс воды через Жигулевский гидроузел за период с 14 августа по 3 сентября составил 5393 куб. м/с при притоке 4081 куб. м/с. Это привело к быстрому — более 3 см в сутки — снижению уровня Куйбышевского водохранилища в период с 11 августа по 4 сентября. Уровень воды водохранилища понизился за данный период на 78 см с отметки 51,26 метра до отметки 50,48 метра по Балтийской системе», — сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Куйбышевское водохранилище является частью Волжско-Камского каскада, состоящего из 13 водохранилищ. Накопление воды в нем проходит во время половодья. Водные ресурсы расходуются на обеспечение различных отраслей экономики, уровень воды к осени постепенно понижается.

«Нормальный подпорный уровень Куйбышевского водохранилища составляет 53 метра по Балтийской системе. В соответствии с правилами допускается наполнение водохранилища к началу межени до 51 метра по Балтийской системе. Режимы работы водохранилища устанавливаются Росводресурсами на основании решений межведомственной рабочей», — напомнили в пресс-службе.

Минэкологии Татарстана на заседаниях межведомственной рабочей группы неоднократно предлагало сократить длительность рыбохозяйственной полки для сохранения водных ресурсов Куйбышевского водохранилища. Однако по просьбе Федерального агентства по Рыболовству и руководства Астраханской области для обеспечения рыбохозяйственных попусков в низовья Волги сроком на 50 суток Куйбышевское водохранилище к концу половодья — началу межени было наполнено лишь до отметки 51,8 метра по БС.

По данным Росгидромета, суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада составил в мае 55% от нормы, июне — 56%, июле — 66%.

9 августа на очередном совещании межведомственной рабочей группы министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков вновь выступил с предложением сократить сбросные расходы до 4 тыс. куб. м/с. Это предложение поддержали регионы, граничащие с Куйбышевским водохранилищем, однако решение принято не было. Очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросу установления режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на период с 11 сентября по 10 октября назначено на 7 сентября.