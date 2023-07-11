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Минэкологии Татарстана назвало причины обмеления Казанки
Причины обмеления Казанки, фотографии которой выкладывают горожане этим летом в соцсетях, объяснили в Минэкологии Татарстана. Как отметили в ведомстве, снижение уровня реки наблюдается в пределах Казани.
«Снижение уровня Казанки наблюдается лишь в той ее части, которая находится в подпоре Куйбышевского водохранилища, в пределах Казани, что взаимосвязано со снижением уровня Куйбышевского водохранилища», – отметили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что Куйбышевское водохранилище является основным регулятором стока Волжско-Камского каскада водохранилищ и эксплуатируется в соответствии с соответствующими правилами. Режимы работы водохранилища устанавливаются Росводресурсами на основании решений межведомственной рабочей группы.
В состав этой группы входят представители Росводресурсов и его территориальных подразделений, ПАО «РУСГИДРО», АО «Татэнерго», Росрыболовства, Росморречфлота, органов исполнительной власти субъектов. Татарстан на заседаниях группы представляет министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.
«Учитывая дефицит водных ресурсов в 2023 году, Росводресурсами принято решение о сработке Куйбышевского водохранилища для обводнения территорий Нижней Волги, что повлекло за собой существенное снижение уровня водохранилища в период прохождения нереста. На 11 июля уровень Куйбышевского водохранилища составил 51,76 метра по Балтийской системе, что ниже нормального подпорного уровня на 1 метр 24 см», – отметили в пресс-службе Минэкологии РТ.
На период с 11 июля по 10 августа установлен режим работы гидроузла Куйбышевского водохранилища со сбросными расходами 5 тыс. кубометров в секунду. По прогнозным расчетам уровень Куйбышевского водохранилища будет плавно снижаться и к 31 июля составит 51,2 метра по Балтийской системе.
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