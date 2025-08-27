Минэкологии Татарстана напомнило о расчистке Мелекески и экореабилитации Ноксы

Благодаря новому национальному проекту «Экологическое благополучие» федерального проекта «Вода России» в Татарстане проводятся два крупных мероприятия. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на пленарном заседании XX Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских в Казани.

«С 2025 года начаты работы по расчистке второго участка реки Мелекески в Набережных Челнах протяженностью 3,1 км. Также запланирована полномасштабная экореабилитация еще одной знаковой для Казани реки – Ноксы, протяженностью около 28 км», – отметил он.

Говоря о проекте «Вода России», Шадриков подчеркнул, что Татарстан уже четвертый год подряд становится абсолютным рекордсменом акции «Вода России» по расчистке берегов водоемов.

«Это пример, когда сами жители становятся соавторами экологических перемен», – заметил он.

Пленарное заседание «Стратегия экологического баланса: текущие достижения и перспективные задачи природоохранной сферы» проходит сегодня на территории «Казань Экспо» в рамках XX Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских «Промышленная экология и безопасность».

2025 год – знаковый для экологической отрасли России. По указу Президента России Владимира Путина на смену национальному проекту «Экология» пришел национальный проект «Экологическое благополучие». Одновременно отмечаются три важных юбилея: 180-летие Русского географического общества, 65-летие Волжско-Камского биосферного заповедника и 80 лет со дня рождения выдающегося эколога А.И. Щеповских.

Конференция в двадцатый раз стала центральной научной и профессиональной площадкой для обсуждения экологических вопросов, объединяя представителей власти, науки, бизнеса и общества.