Минэкологии: Татарстан занимает лидирующие позиции в ПФО по запасам подземных вод

Татарстан занимает лидирующие позиции в ПФО по показателю обеспеченности запасами подземных вод на каждого жителя. В рамках проекта по обеспечению сельчан качественной питьевой водой специалисты НПО Геоцентр РТ сейчас проводят геологоразведочные работы в Нурлатском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«В поселке Бурметьево пробурена поисковая скважина глубиной 40 метров, проведены геофизические исследования. В настоящее время проводятся опытно-фильтрационные работы для подтверждения проектных характеристик гидрогеологической скважины. Также специалистами отобраны пробы воды для последующего лабораторного анализа», — проинформировали в пресс-службе.

Стоит отметить, что обеспечение сельского населения качественной питьевой водой из подземных источников — приоритетная задача в Татарстане. На территории региона выявлено и разведано более 500 месторождений, из них 402 месторождения относятся к питьевым.

Однако согласно данным экологов, в настоящее время лишь 30% населения региона используют подземные воды. Для выявления новых месторождений подземных вод и обеспечения качественной питьевой водой жителей республики с 2013 года из бюджета Татарстана направлено 189 млн рублей.