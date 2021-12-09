До 2024 года на рекультивацию иловых полей в Татарстане направят 8 млрд рублей

Республика Татарстан раньше срока приступит к рекультивации иловых полей в зоне Куйбышевского водохранилища. Распоряжение о финансировании мероприятий в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Иловые поля казанских городских очистных сооружений функционируют с 1974 года и занимают площадь около 100 га в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища. Они предназначены для подсушивания сырого осадка и стабилизации осадка сточных вод очистных сооружений Казани. За почти полвека существования фактическое заполнение иловых полей превысило проектную мощность. По данным экспертизы, проведенной в 2020 году, в иловом осадке наблюдается высокое содержание опасных болезнетворных микроорганизмов, а в некоторых картах — превышение допустимых концентраций тяжелых металлов. Учитывая близость водохранилища, это реальная угроза как для реки, так и в целом для окружающей среды», — сказано в сообщении.

Как отметил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков, от состояния Куйбышевского водохранилища зависят несколько регионов Поволжья. Принципиально важно защитить источник питьевой воды с поверхностных водозаборов от рисков загрязнения, считает он.

По поручению Президента РТ с 2019 года Министерство экологии и природных ресурсов РТ занимается подбором технологий для проекта рекультивации полей. Работы по рекультивации иловых полей в рамках национального проекта «Экология» начнутся в этом и завершатся в 2024 году. Общая стоимость проекта составляет более 8,1 млрд рублей, из них 548 млн поступило из федерального бюджета в этом году. Ранее Правительство направило в республику дополнительные 980 млн рублей на реконструкцию биологических очистных сооружений и рекультивацию иловых полей, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.