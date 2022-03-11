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Экология
11 марта 2022  18:32
Наталья Рыбакова

Минэкологии РТ запустило проект «Экология в лицах»

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Татарстанцам расскажут об экологах республики и их достижениях в новом проекте «Экология в лицах». О его запуске сегодня сообщило Минэкологии РТ.

«Это новый проект, в котором мы рассказываем о наших экологах и их достижениях. Весь март решили посвятить женщинам. Однако потом не оставим без внимания и мужчин», — отметили в пресс-службе. 

Первой героиней новой рубрики на официальной странице Минэкологии РТ в Instagram стала Анна Салахова. Старший специалист третьего разряда проработала в Центральном территориальном управлении восемь лет. Хрупкая женщина занимается охраной окружающей среды, борется с несанкционированными свалками, оперативно выезжает по жалобам казанцев, чтобы зафиксировать экологические нарушения. В прошлом году она стала лучшим инспектором Центрального территориального управления Минэкологии РТ.

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