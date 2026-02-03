Минэкологии РТ: Жалобы на качество воздуха с 2018 года в Нижнекамске снизились в 145 раз

С 2006 года общая масса выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников в Нижнекамске и Нижнекамском районе снизилась более чем на 41%. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин на рабочем совещании по экологическим вопросам в Нижнекамске.

«В последние годы мы наблюдаем масштабное снижение количества обращений граждан, связанных с загрязнением атмосферного воздуха. С 2018 года количество обращений снизилось в 145 раз», – отметил он.

По данным Зиганшина, Нижнекамск – мощный промышленный узел не только Татарстана, но и России в целом.

«116 предприятий на территории промышленного узла – это 116 точек роста, ответственности и внимания к вопросам экологии. 17 из них – объекты первой категории, а значит, наша общая задача здесь особенно важна и сложна. Поэтому здесь, в Нижнекамске, вопросы экологической безопасности всегда были и остаются в абсолютном приоритете», – сообщил министр экологии РТ.

Он также отметил, что Нижнекамск – один из первых населенных пунктов России и самый первый в республике, где началась реализации сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. Задолго до принятия на уровне России соответствующих нормативных правовых актов первый этап работ для Нижнекамска был выполнен в 2007 году.

«При поддержке руководства Татарстана в Нижнекамске и Нижнекамском районе Министерством экологии РТ создана территориальная система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Мониторинг выполняется в непрерывном режиме при помощи пяти автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха и одной передвижной экологической лаборатории», – рассказал Зиганшин.

Территориальная система мониторинга дополнена локальными системами наблюдения за воздухом крупных предприятий. Благодаря заключенным соглашениям Министерство экологии РТ получает данные с 10 автоматических станций предприятий. Зиганшин поблагодарил руководство «Нижнекамскнефтехима», «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» за ответственный подход к вопросам экологии и общую работу в данном направлении.

«Предприятиями промузла проводится масштабная работа по модернизации производств и снижению воздействия на окружающую среду», – подчеркнул он.

По данным пресс-службы Минэкологии РТ, в рабочем совещании принимают участие глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Радмир Беляев, руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.