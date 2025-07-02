Минэкологии РТ зафиксировало новые нарушения доступа к реке Казанка

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Сотрудники Министерства экологии Татарстана провели выездную проверку на реке Казанка, чтобы обновить данные по ранее зафиксированным нарушениям. Еще с 2022 года ведомство реализует пилотный проект на этом водном объекте, в рамках которого уже были выявлены случаи несоблюдения природоохранного законодательства – как на самой реке, так и на прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Во время последней инспекции специалисты вновь зафиксировали факты ограничения свободного доступа граждан к водоему общего пользования, что нарушает требования действующего законодательства.

Согласно статье 6 Водного кодекса РФ, для реки Казанка установлена береговая полоса общего пользования шириной 20 метров. Любой гражданин имеет право свободно передвигаться и находиться в этой зоне, использовать ее для личных и бытовых нужд, заниматься любительским рыболовством и причаливать на плавсредствах – при условии, что не применяются механические транспортные средства.

После установления собственников участков, на которых зафиксированы нарушения, экологическое ведомство выдаст предписания об устранении ограничений.

За воспрепятствование свободному доступу к водным объектам общего пользования и их береговой полосе предусмотрена административная ответственность. Нарушения подпадают под статью 8.12.1 КоАП РФ.