Минэкологии РТ: За три года Татарстан вложил в экологию 9,6 млрд рублей

За три последних года в Татарстане реализованы природоохранные мероприятия на общую сумму 9,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета было выделено 6,6 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге в Казани.

«На 2022–2024 годы запланированы к реализации еще 64 мероприятия. По многим проектам ведется подготовка документов для включения в федеральные программы. За три года реализации нацпроекта „Экология“ в Татарстане выполнено 35 мероприятий. В 2021 году Республика Татарстан приняла участие в четырех федеральных проектах национального проекта „Экология“ — это „Оздоровление Волги“, „Чистая страна“, „Сохранение лесов“, „Сохранение уникальных водных объектов“», — сказал он.

Общий объем финансирования на три последующих года (с 2022-го по 2024-1) составит 13,2 млрд рублей, из них свыше 10 млрд — это средства федерального бюджета. С 2022 года республика будет участвовать еще в одном федеральном проекте — «Защита от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности ГТС на территории России».

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.