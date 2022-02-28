Минэкологии РТ: За год число жалоб на свалки снега сократилось в два раза

За эту зиму в адрес Минэкологии РТ через общественную экологическую приемную поступило 115 обращений от жителей Татарстана о предполагаемых местах незаконного складирования снега. Это в два с лишним раза меньше, чем годом ранее, сообщили ИА «Татар-информ» в Минэкологии РТ.

«Для сравнения: в 2021 году поступило 275 таких обращений. В этом году выявлено 54 нарушения требований природоохранного законодательства при несанкционированном размещении загрязненного снега, в то время как за 2021 год — 133 нарушения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спикер Минэкологии РТ пояснил, что снег еще не растаял, жалобы на несанкционированные снежные свалки могут поступать и в марте. Снижение числа обращений специалист связывает с тем, что Минэкологии РТ усилило надзорную работу и активно выписывает штрафы за такие нарушения.

«В 2022 году сумма наложенных штрафов за несанкционированные свалки по Татарстану составила 176 тыс. рублей. Для сравнения: в 2021 году сумма штрафов составила 558 тыс. рублей», — отметили в Минэкологии РТ.

Часто несанкционированные свалки снега обнаруживаются за городом, в полях. В черте города грязный снег нарушители сваливают на детские площадки и дворовые территории. Однако такими нарушениями занимается административно-техническая инспекция Казани.