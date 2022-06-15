В Татарстане за 30 лет вредные выбросы в атмосферу сократились на 21,4%

За 30 лет объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Татарстане снизился на 21,4%. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Экономика в регионе развивалась. В то же же время объем выбросов уменьшился на 21,4%. Мы сделали анализ с 1991 по 2021 год по передвижным и стационарным источникам. По некоторым веществам в Казани объем выбросов от автотранспорта составляет 54%. Мы говорим о наших промышленных предприятиях — в 1991 году объем годового выброса составлял 581 тыс. тонн, а стало 322 тыс. тонн», — сказал министр.

Таким образом, снижение выбросов от стационарных источников загрязнения произошло на 44,5%. При этом объем выбросов от автотранспорта за указанный срок сократился с 437 тыс. до 119 тыс. тонн, или на 72,6%. Этого удалось достичь благодаря внедрению экологически чистого вида транспорта и топлива в регионе. Развитие электротранспорта позволило снизить выбросы на 22,8 тыс. тонн в год. С 2013 года более 11 тыс. автомобилей было переведено на газовое оборудование.

«Реконструкция дорожной сети в Казани позволяет уменьшить выбросы через уменьшение пробок. Развитие транспортной сети позволит улучшить качество атмосферного воздуха», — отметил министр.

По поручению Президента РТ, с 2013 года в республике проводится оснащение АЗС системами улавливания и рекуперации паров топлива. С 2013 по 2020 год были оснащены 558 станций. Это позволило сократить выбросы на 5,4 тыс. тонн в год, что сопоставимо с выбросами в Чистопольском районе.

«В ходе операции „Чистый воздух“ совместно с ГИБДД Татарстана ежегодно проводится проверка от 6 до 11 тыс. автотранспортных средств. За 30 лет изменилось качество бензина и транспорта. Доля автотранспорта, несоответствующего требованиям, в 1994 году составляла 27%. Сегодня этот показатель составляет 2,8%», — подчеркнул Шадриков.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия топливной промышленности, теплоэнергетики и нефтехимической промышленности. Однако выбросы от топливной промышленности в атмосферу за 30 лет снизились почти в два раза. Выбросы в теплоэнергетике сократились в пять раз.