Минэкологии РТ: «Хранители Голубых озер» объединят волонтеров РТ для сохранения природы
Проект «Хранители Голубых озер» важен для Татарстана. Он объединит волонтеров республики для охраны этого водного объекта. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.
«Выигранный Татарстаном грант позволит реализовать научно-обучающую программу. Мы будем подходить с точки зрения научного подхода к решению вопросов сохранения наших природных богатств для будущих поколений», – отметила она.
Грант Президентского фонда природы в размере 19 млн рублей, который выиграл проект развития волонтерского сообщества природного заказника «Голубые озера», будет направлен на развитие экопросветительской и природоохранной деятельности. В ходе реализации инициативы будут отобраны и обучены 150 волонтеров, 15 лучших из них в дальнейшем станут кадровым резервом для госорганизаций.
«Проектом предусмотрен двухлетний план мероприятий на территории Голубых озер. Много молодых людей заинтересовались этим вопросом, готовы принимать участие в обучении и решать те задачи, которые будут поставлены в рамках проекта», – добавила Манидичева.