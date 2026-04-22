Минэкологии РТ: «Хранители Голубых озер» объединят волонтеров РТ для сохранения природы

Голубые озера

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проект «Хранители Голубых озер» важен для Татарстана. Он объединит волонтеров республики для охраны этого водного объекта. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

«Выигранный Татарстаном грант позволит реализовать научно-обучающую программу. Мы будем подходить с точки зрения научного подхода к решению вопросов сохранения наших природных богатств для будущих поколений», – отметила она.

Грант Президентского фонда природы в размере 19 млн рублей, который выиграл проект развития волонтерского сообщества природного заказника «Голубые озера», будет направлен на развитие экопросветительской и природоохранной деятельности. В ходе реализации инициативы будут отобраны и обучены 150 волонтеров, 15 лучших из них в дальнейшем станут кадровым резервом для госорганизаций.

«Проектом предусмотрен двухлетний план мероприятий на территории Голубых озер. Много молодых людей заинтересовались этим вопросом, готовы принимать участие в обучении и решать те задачи, которые будут поставлены в рамках проекта», – добавила Манидичева.